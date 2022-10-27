استمرار رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع دمياط

دمياط - فريق المحافظات

كثفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط حملاتها لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية بنطاق دمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أكدت على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، لافتة إلي وجود غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، والتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث نتيجة حالة الطقس.

وتشهد محافظة دمياط هذه الأيام حالة من الطقس غير المستقر، والذي أسفر عن تساقط امطار غزيرة يوم أمس، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياة نهر النيل وكذلك سرعة الرياح والتى كادت أن تؤثر على حركة رحلات الصيد بالمحافظة جراء نوات الأمطار.