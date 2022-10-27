اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع دمياط

الخميس، 27 أكتوبر 2022 05:03 م
استمرار رفع تراكمات مياة الأمطار بشوارع دمياط عمليات رفع تراكمات مياة الأمطار فى دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط حملاتها لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المجالس المحلية بنطاق دمياط. 
 
وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أكدت على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، لافتة إلي وجود غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولا بأول، والتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث نتيجة حالة الطقس. 
 
وتشهد محافظة دمياط هذه الأيام حالة من الطقس غير المستقر، والذي أسفر عن تساقط امطار غزيرة يوم أمس، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياة نهر النيل وكذلك سرعة الرياح والتى كادت أن تؤثر على حركة رحلات الصيد بالمحافظة جراء نوات الأمطار. 
 
عمليات رفع تراكمات مياة الأمطار في دمياط (1)
 

عمليات رفع تراكمات مياة الأمطار في دمياط (2)
 

 


الأمطار

حالة الطقس

اخبار محافظة دمياط

محافظة دمياط

طقس سئ

رحلات الصيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة