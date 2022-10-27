اتحاد الصناعات ينظم المعرض الدولى الصناعة بمناسبة مرور 100سنة على تدشين الاتحاد

كتب إسلام سعيد

يحتفل اتحاد الصناعات المصرية بمرور قرن 100 سنة على تأسيس الاتحاد، وبمناسبة هذه الاحتفالية فمن المقرر أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بتدشين الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسينعقد الملتقى في الفترة من (29-31 أكتوبر 2022).

ويشمل المعرض عدد من الأجنحة الضخمة لعدد من الصناعات المختلفة على رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

وكان رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الصناعة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي

أشار إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي، متابعا بقوله: " يجب أن نصر على تفعيل هذا القانون واللى عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا ..بزود صادراتي يبقا بعدل الميزان التجاري ..وهقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.

أوضح أن هناك تحدٍ آخر، وهو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور أساسى في مبادرة العمالة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، داعيا في الوقت ذاته أن تصبح الجامعات جزء من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

دعا "السويدي" وزارة المالية لقبول توصية خصم الأموال المستحقة للعملاء قائلا: "الشركات يكون لها وعليها ونرجو توصية مباشرة طالما ليا فلوس فى وزارة المالية تتخصم من اى وعاء، انا كعميل ليا حصيلة يبقا بتساعدني بدل ما اقولك هاتها.. لأ.. خصمهالى في جهة تابعة لوزارة المالية".