إيديال ستاندرد تشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

تقرير خاص

تشارك شركة إيديال ستاندرد، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع المنتجات الصحية، في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

ويُعقد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر إيديال ستاندرد شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع الأدوات الصحية من أطقم الحمامات الصيني والخلاطات وكبائن الحمام والبانيوهات منذ أكثر من ١٥٠ عام. وتتوفر منتجاتها لدى جميع كبار تجار الأدوات الصحية بمصر كما تصدر منتجاتها لأكثر من 45 دولة حول العالم. ولها مقرات في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتميز جميع منتجات إيديال ستاندرد بالجودة العالية وجمال التصميم على يد أمهر المصممين العالميين.