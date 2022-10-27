أفضل وقت لشرب مخفوق البروتين.. بعد التمرين لإصلاح العضلات

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر البروتين مثاليًا لإصلاح ونمو عضلاتك، سواء كنت تركز على بناء العضلات أو فقدان الوزن، يمكن لمخفوقات البروتين أن تساعد في تكملة نظامك الغذائي وتحقيق أهدافك الصحية، في حين أن كمية البروتين التي تحتاج إلى استهلاكها تختلف بناءً على أهدافك، فإن البدل اليومي الموصى به هو حوالي 20 جرامًا لكل وجبة، إذا كنت تبحث عن بناء عضلات ، فقد تحتاج إلى زيادة هذا المقدار بمقدار الضعف تقريبًا، ولكن هناك معتقدات مختلفة حول موعد تناول مشروب البروتين: قبل التمرين أم بعده؟ وفى السطور القادمة سنوضح سبب أهمية التوقيت وما الذي يجب مراعاته عند استخدام مخفوقات البروتين، وفقا لما نشره موقع " health.clevelandclinic".

لماذا التوقيت مهم؟

يستعد جسمك بعد التمرين لاستخدام أي بروتين تستهلكه، هذه الفترة الزمنية يكون جسمك أكثر فاعلية قليلاً في استخدام هذا البروتين للمساعدة في بناء تلك العضلات ، مقابل أثناء ممارسة الرياضة وإجهاد العضلات، إذا كنت تحاول بناء العضلات ، فأنت بحاجة إلى هذا البروتين لمساعدتك،اللبنات الأساسية لخلايانا هي الأحماض الأمينية ونحصل على الأحماض الأمينية من البروتين.

هل يجب أن تشرب مخفوق البروتين قبل التمرين أو بعده؟

في حين أن هناك الكثير من المناقشات حول أفضل وقت لشرب مخفوق البروتين ، يوصي بشربه بعد التمرين، من الناحية المثالية ، يفضل استهلاك مخفوق البروتين في غضون ساعة بعد التمرين.

متى تشرب لفقدان الوزن؟

تكمن فائدة مخفوق البروتين في أنه يستغرق وقتًا أطول للهضم ، لذا فهو يميل إلى الشعور بالشبع، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فسيستخدم جسمك هذا البروتين بكفاءة للحفاظ على عضلاتك وتكسير دهون الجسم بدلاً من ذلك للحصول على الطاقة.

هل مخفوق البروتين صحي؟

نعم ، يمكن أن يكون مخفوق البروتين خيارًا رائعًا لاستبدال وجبة خفيفة بين وجباتك وشربها بعد التمرين، هناك أشكال مختلفة من مشروب البروتين، مثل بروتين مصل اللبن ، بروتين الصويا، بروتين البازلاء .