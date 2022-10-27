أسوان تستضيف المؤتمر الختامى لـ"منصة بلدنا تستضيف قمة المناخ"

أسوان - صلاح المسن

عقدت منصة محافظة أسوان لدعم "مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ" مؤتمرها الختامى اليوم فى قاعة الإمام الشعراوى بمدينة أسوان تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية.

وقد حضر المؤتمر الدكتور سيد حسن وكيل أول المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، وفى كلمته ذكر دعم الأزهر الشريف لهذه المباردة ودعا الله تعالى لنجاح القمة التى سيعقدها السيد رئيس الجمهورية لقضايا تغير المناخ في نوفمبر المقبل.

من ناحية أخري كانت قد نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، عدد من الأنشطة ضمن تحضيراتها لعقد قمة المناخ العالمى الـ 27 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسى

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إنه تم بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم وعدد من جمعيات التنمية تنفيذ ندوة، حول التغيرات المناخية أسبابها وآثارها السلبية و كيفية التكيف معها .

وأضاف أنه فى مدينة دراو تم تنفيذ ندوة توعوية بمدرسة دراو الثانوية حيث تم إطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا" بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية حول التغيرات المناخية واّثارها استهدفت الندوة الطلاب و أعضاءهيئة التدريس حاضر فى الندوة الدكتور عيد عبد الجواد المدرب المعتمد بالاكاديمية المهنية للمعلمين، وتم عرض فيديو يوضح التغيرات المناخية على كوكب الأرض، كما وضح للحضور معلومات عن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

وتابع أبو كنيز، أنه تم أيضا تنظيم ندوة توعية بمركز إدفو عن التغيرات المناخية والتحديات الراهنة، وكيفية التكيف معها وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والزراعية وفوائد السماد العضوي ،

وأضاف الدكتور احمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية بأسوان، أنه يتم الآن تكثيف الأنشطة والفعاليات قبل أيام من انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لتوعية مختلف فئات المجتمع، بإطلاع مصر باستضافة أكبر قمة للمناخ بالعالم فى إطار جهود الدولة الداعمة للجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ .

وأوضح أن المجتمع الأسوانى أصبح مهيء لاستقبال رسائل توعوية حول قضية التغيرات المناخية والعمل بمقتضاها و نقلها إلى الآخرين

مشيدا بدور أعضاء المنصة المحلية باسوان فى نشر التوعية بكافة السبل و الأساليب و أضاف بأن كثيرا من الجهات الحكومية والأهلية أصبحت تطلب من المنصة تنفيذ أنشطة توعوية لديها و اختتم حديثة بالقول إن المجتمع أدرك خطورة التغيرات المناخية و ازداد معدل التبنى لدى أهالى اسوان بالتوصيات و العمل بها