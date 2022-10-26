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8 شروط للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. أبرزها أن يكون مستجدا

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:00 ص
8 شروط للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات.. أبرزها أن يكون مستجدا وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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بدأ طلاب الجامعات فى التساؤل حول الشروط الواجب توافرها للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية، والتي أقرته اللائحة بإجرائها خلال الفصل الدراسى الأول، وحددت اللائحة عددا من الشروط الواجب توافرها للتقدم والترشح لعضوية لجان اتحاد الطلاب بالجامعات:
 
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
 
2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
 
3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.
 
4- أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.
 
5- أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.
 
6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
 
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.
 
8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

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