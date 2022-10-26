62 % من الأمريكيين يرون أن الحكومة الأمريكية لا تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ

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قال حوالي 62 % من الأمريكيين إن الحكومة الأمريكية لا تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته وكالة /أسوشيتد برس/ ومركز /نورك/ لأبحاث الشؤون العامة.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمركية أن 79 في المائة من الديمقراطيين و 67 في المائة من المستقلين و 39 في المائة من الجمهوريين يتفقون مع النتائج بأنه يتم بذل القليل للغاية لمكافحة تغير المناخ.

وأشار الاستطلاع إلى أن 19 في المائة فقط من الأمريكيين يقولون إن الحكومة الفيدرالية تفعل الكثير لمكافحة تغير المناخ، مدفوعة في الغالب بنسبة 43 في المائة من الجمهوريين الذين وافقوا على هذا البيان.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعات رئيسية لمكافحة تغير المناخ خلال الصيف كجزء من قانون خفض التضخم، والذي يتضمن حوالي 375 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة في جميع أنحاء البلاد.