428 صحفيا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية

كتب محمد السيد

أعلنت نقابة الصحفيين، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2021، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم فى 5 سبتمبر2022، حتى غلق باب التقديم 13 أكتوبر 2022 ( 428 ) عملًا.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام إقبالاً كثيفًا مقارنة بالعام الماضى، حيث تلقت اللجنة (428)عملًا فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة .

وأوضحت المشرف العام على المسابقة، أنه جارى الإنتهاء من تكويد الأعمال، تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لإختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين، والزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2021.