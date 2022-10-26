وزير الصحة: 1.7 مليون مواطن صدر لهم "علاج على نفقة الدولة" بـ9.8 مليار جنيه

كتب أمين صالح

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن 18 مليونا و700 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير 2022 وحتى يومنا هذا، لافتا إلى أنه تم تحويل ربع مليون مريض لتخصصات جراحية أما منظومة العلاج على نفقة الدولة فهناك مليون و700 ألف مواطن صدر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات و800 مليون جنيه تشمل كل الجراحات المتقدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

أضاف وزير الصحة أنه فيما يخص عدد الحضانات وأجهزة الغسيل الكلوى فمصر تمتلك أكبر عدد من الحضانات فى العالم لكن الأمر يتعلق أيضا بأن مصر من أكبر دول العالم فى الولادة القيصرية حيث تمثل نسبة ما بين 75 إلى 80% من الولادات فى مصر، ومعظم الولادات القيصرية تحتاج إلى حضانات ويجب أن نسيطر على الولادات القيصرية غير الضرورية حتى يتم حل الأزمة.

وقال إنه فيما يخص أجهزة الغسيل الكلوى فلدينا خطة لتقليل المشاكل التى ينتج عنها هذا الأمر فوزارة الصحة فى الأصل هى وزارة للأصحاء وليست وزارة للمرضى أى أن هدفنا الحماية من المرض ، وفيما يخص أجهزة الرنين فى المستشفيات فهناك قواعد لهذا الأمر حيث شكلت الوزارة لعمل دراسة كاملة توضح بشكل دقيق عدد المستشفيات وعدد الأجهزة وحالتها والمنطقة الجغرافية التى تخدم هذه المستشفى فى النطاق الجغرافى ونحن نعمل بخطة علمية أكاديمية على الأرض نستطيع من خلالها تقديم الطلبات الخاصة بالأجهزة.