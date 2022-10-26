اليوم السابع
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وزير الاقتصاد الإماراتى: 28 مليار دولار حجم استثماراتنا فى مصر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:04 م
وزير الاقتصاد الإماراتى: 28 مليار دولار حجم استثماراتنا فى مصر عبدالله بن طوق
كتب سمير حسنى - تصوير سليمان العطيفى

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كشف عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، عن حجم الاستثمارات الإمارتية في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات سجلت 28 مليار دولار، وتوجد 1300 شركة إماراتية تعمل في عدة قطاعات منها البناء والتشييد والصناعة وغيرها، كما أن هناك نحو 700 ألف شاب مصرى يعمل فى دولة الإمارات.

قال وزير الاقتصاد الإماراتى خلال احتفالية مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية برعاية الرئيس السيسي، إن المستثمرين الإماراتيين ينظرون لمصر كبوابة لأفريقيا والمستثمر المصري ينظر إلى الإمارات كبوابة إلى آسيا.

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (1)
 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (2)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (3)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (4)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (5)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (6)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (7)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (8)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (9)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (10)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (11)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (12)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (13)
 

 

 

خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية (14)
 

 

 


الامارات

مصر

العلاقات المصرية الاماراتية

مصر والامارات

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