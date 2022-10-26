وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يشارك بـ80% من قوة العمل

كتب سمير حسنى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة لديها إيمان شديد بأن القطاع الخاص شريك أساسى في التنمية ، حيث يقوم بتشغيل 80 % من قوة العمل، كما أن له قيمة مضافة تقارب من 75 % في العديد من قطاعات الإنتاج المصري.

ردا على سؤال حول توقيت الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولى خلال أيام ام أسابيع، قالت خلال احتفالية مصر والامارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية برعاية الرئيس السيسي: "إن شاء الله"

أشارت إلى تفعيل بعض المواد في قانون الاستثمار مثل حوافز توطين الصناعات وحوافز الاقتصاد الأخضر وإلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات.

قالت "السعيد"، إن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات للتكامل الاقتصادي بين الإمارات ومصر نتيجة الصدمات الخارجية وأزمات الطاقة العالمية والتغير المناخي وتداعيتها والارتفاع الشديد في الركود التضخمى وارتفاع أسعار السلع.