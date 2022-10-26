نجيب ساويرس يتولى منصب الرئيس التنفيذى لأوراسكوم.. ومروان حسين مديرًا تنفيذيًا

كتب هانى الحوتى

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على قبول استقالة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من رئاسة مجلس الإدارة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وتعيين المهندس نجيب ساويرس رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، على تعيين مروان حسين مديرًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من ذات التاريخ، على أن تعرض القرارات على الجمعية العامة للمساهمين قرارها في أول اجتماع لهم، بما في ذلك التعديلات المقرر عرضها وبحثها في الجمعية العامة المقبلة في شأن تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الأساسي للشركة واقتراحات مجلس الإدارة في جينه.

وقال المهندس نجيب ساويرس، إن الشركة تتطلع لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في قطاعي الطاقة المتجددة وتنمية المقاصد السياحية، وخاصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بما يحقق تعظيم لقيمة الشركة والعائد على مستثمريها، ويفتح أسواقًا جديدة لشركة أوراسكوم.