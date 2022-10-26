اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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مياه دمياط تناقش خطة الطوارئ والأزمات استعداداً لموسم الشتاء

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:21 م
مياه دمياط تناقش خطة الطوارئ والأزمات استعداداً لموسم الشتاء جانب من الاجتماعات
دمياط معتز الشربيني

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عقد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتماعاً بلجنة إدارة الأزمات بالشركة  بعضوية رؤساء القطاعات الفنية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة باستعدادات الشركة لمواجهة أى أزمات أو كوارث متوقعة، ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المتوقعة مستقبلا  خلال موسم الشتاء والوقف التام على مدى جاهزية المعدات والمركبات والاستعداد التام وكفاءة الإجراءات والخطط الموضوعة  لمجابهة أى أزمات طارئة ومناقشة خطط تمركز المعدات والمركبات فى المناطق الساخنة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار القادمة.
 
وفى الختام وجه العميد خالد كلمة الشكر للعاملين المشاركين بالمشروع التدريبى صقر 105 للأداء المتميز وكذلك إدارة الأزمة بالشركة كيميائي إبراهيم سميسم مدير الإدارة وفريق العمل.
 
جانب من الاجتماعات (1)
جانب من الاجتماعات (1)

جانب من الاجتماعات (2)
جانب من الاجتماعات (2)

 


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