اليوم السابع
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مندوب الجزائر بالجامعة العربية: التحديات كبيرة وتتطلب تعزيز العمل العربى المشترك

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:54 م
مندوب الجزائر بالجامعة العربية: التحديات كبيرة وتتطلب تعزيز العمل العربى المشترك القمة العربية فى الجزائر
بيشوى رمزى

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بيشوى-الجزائر

أعرب مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوى، عن ترحيب بلاده بالوفود العربية المشاركة فى فاعليات القمة العربية، مؤكدا اعتزازه بعودة لقاء الأسرة العربية على أرض الجزائر، مشيدا بالدعم الكبير من قبل الدول العربية ومن فريق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لجهود بلاده.

 

وقال المسؤول الجزائرى، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بالجزائر اليوم الأربعاء، أن السنوات الماضية شهدت الكثير من المستجدات بداية من جائحة كورونا وصولا إلى الصراع الدولي الحالي، وهي الأزمات التي تركت تداعيات كبيرة على المشهد الدولي برمته، وكذلك على العالم العربي من الناحيتين السياسية والأمنية والاقتصادية.

 

واوضح أن حجم التحديات يبقى كبيرا في ظل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب من الدول العربية المزيد من التنسيق للجهود السياسية والدبلوماسية وتوحيد المواقف وصياغة رؤية مشتركة تنشيط اليات العمل المشترك حتى نتمكن من الدفاع عن مصالحنا.


الجامعة العربية

الجزائر

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

السفير حسام زكي



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