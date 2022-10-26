محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع مدينة ملوى الجديدة

المنيا ـ حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة وبحث أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة ملوي الجديدة، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبيرة التي يتم إنشائها على أرض المحافظة، وذلك لدفع العمل به، وتذليل كافة العقبات، لضمان الانتهاء منه وفقاً للجدول الزمنى المحدد، ولتخفيف التكدس والازدحام عن مدينة ملوي الأم، حيث تبعد عنها حوالي 12 كيلو تقريباً.

من جانبه أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة سير العمل بمشروع مدينة ملوي الجديدة، شملت تفقد الوحدات السكنية، وأعمال المرافق، ومشروعات الخدمات بالمدينة، كما عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف العام، ونسب التنفيذ، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، والمهندس أشرف فتحي رئيس مدينة ملوي الجديدة والفشن الجديدة، وأحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا.

أوضح نائب المحافظ، ان مدينة ملوي الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 880 فدانا، وتشمل مناطق سكنية بمستوياته المختلفة (قطع أراضي سكنية، وسكن مصر، وجنة)، إضافة إلى انشطة خدمية، ومساحة المرحلة العاجلة 91 فداناَ، وتشمل 32 عمارة بإجمالي 1024 وحدة، بالإضافة إلى 7 عمارات سكن لكل المصريين ومنطقة خدمات تشمل مدرسة ومول تجاري وحضانة ووحدة صحية وجارى طرح مجمع شرطة.

جدير بالذكر أن مدينة ملوي الجديدة، تم انشائها طبقا للقرار الجمهوري، رقم 347 لسنة 2018 على مساحة 18420.52 فدان، شرق طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي، وتشتمل على جميع أنواع الإسكان والخدمات ومناطق صناعية، ولوجستية، ومناطق مفتوحة، ومتنزهات، وممشى سياحي.

وعلى هامش الجولة تفقد نائب المحافظ الموقع المقترح لإقامة مشروع موقف سيارات مجلس قروى ابشادات وكذلك الموقع القديم، واستمع لعدد من السائقين وأهالى القرية، ووعد بدراسة مقترحاتهم وشكواهم، كما استمع نائب المحافظ لعدد من شكاوى أهالي قريتي هور وقصر هور، والتي جاء من أبرزها شكوي المواطنين من سوء إنتاج الخبز لأحد المخابز، وكذلك شكوى عدد من المواطنين من الانقطاع المتكرر للمياه، حيث وجه نائب المحافظ المسئولين بفحص الشكاوى واتخاذ اللازم لحل لتلك المشكلات وتلافيها تحقيقا لمصلحة المواطن.



متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة ملوي الجديدة



متابعة مشروع مدينة ملوي الجديدة