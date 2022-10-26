محافظ القليوبية يُتابع أعمال تصريف مياه الأمطار بمُدن قليوب وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، جولة ليلية، لمتابعة أعمال شفط وتصريف تراكمات مياه الأمطار بمدن قليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة وذلك عقب تعرض عدد من مدن محافظة القليوبية لموجة من الأمطار المتوسطة، وذلك للاطمئنان علي سير الحركة المرورية.

مؤكداً بأن جميع الأجهزة التنفيذية وجميع الجهات المعنية متواجدين في الشارع لخدمة مواطني القليوبية، بحضور ياسر عبد الله نائب مدينة قليوب، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتواجد "المحافظ"، وسط رجال شركة الصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبري، وتابع مع الأجهزة التنفيذية تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسير الحركة المرورية، بمناطق نزلة كوبري قليوب والطريق السريع، وأمام ميدان العاشر من رمضان، وطريق كوبري مشاة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة، وأعلى الطريق الدائري بمنطقة منطي وكوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، وبداية من محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة،

وتواصل الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي أعمال كسح وشفط تجمعات المياه من الشوارع والطرق السريعه الناتجة عن امطار اليوم.

وشدد "الهجان"، علي جميع الاجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

يذكر أن محافظ القليوبية، أعلن رفع درجة الإستعدادات القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بجميع غرف العمليات المركزية وتشكيل وحدات التدخل السريع، للتعامل مع أي أحداث طارئة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لرفع تراكمات المياه أولاً بأول، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة.