اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:56 م
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مجلس الوزراء يوافق على طلب محافظة جنوب سيناء بإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:54 م
مجلس الوزراء يوافق على طلب محافظة جنوب سيناء بإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات في قطعة أرض بمساحة 1000 م2، كائنة بامتداد شارع البحر بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات، لإقامة مطعم أسماك بمواصفات عالمية.
 
باعتبار أن منطقة هضبة أم السيد من مناطق الجذب السياحي بالمدينة، لما يتوافر بها من مقومات سياحية طبيعية، ولكون هذا النشاط يعد إضافة جديدة للمكان ورواده بما يتلاءم مع مكانة المنطقة ومدينة شرم الشيخ العالمية.

هضبة ام السيد

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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