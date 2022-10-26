اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤتمر بالأقصر لمركز البحوث الأمريكى فى ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 08:00 ص
مؤتمر بالأقصر لمركز البحوث الأمريكى فى ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون مقبرة توت عنخ آمون
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل محافظة الأقصر، فى 4 نوفمبر المقبل، بالذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث ينظم مركز البحوث الأمريكى بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فعاليات بعنوان "تجاوز الأبدية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون"، وذلك فى الذكرى المئوية لاكتشاف أهم مقبرة فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن يشهد الأثرى المصرى زاهى حواس، افتتاح المؤتمر الذى يستمر 3 أيام، بأحد فنادق الأقصر، حيث تشمل الجلسة الأولى عروض من اللورد جورج كارنارفون والسيدة فيونا كارنارفون، أحفاد اللورد جورج هربرت الإيرل الخامس لكارنارفون، الذى رعى حفر هاورد كارتر لقبر توت عنخ آمون، حيث يهدف المؤتمر الاحتفال بالذكرى المئوية لهذا الاكتشاف الشهير من خلال وضعه فى سياقه وعرض أحدث الأبحاث حول توت عنخ آمون وقبره ومحتوياته.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور فتحى ياسين مدير آثار مصر العليا، إنه فى 4 نوفمبر عام 1922 كشف هوارد كارتر عن أول درجة سلم فى درجات السلالم التى يبلغ عددها 16 درجة، وفي نهاية يوم 5 نوفمبر تم الكشف عن كل درجات السلالم، وفى نهاية نوفمبر وصل هوارد كارتر إلى الغرفة الأمامية بالمقبرة وباقى الغرف، وفى أواخر شهر نوفمبر افتتحت المقبرة رسميا، وفى اليوم الأخير تم عقد أول مؤتمر صحفى.

ويضيف الدكتور فتحى ياسين، لـ"اليوم السابع"، أنه فى شهر ديسمبر خرجت أول قطعة أثرية من المقبرة وبدأ تنظيف الغرفة الأمامية والتى استغرقت 7 أسابيع، وتم فتح غرفة الفن رسميا فى منتصف شهر فبراير عام 1923، وفى الخامس من أبريل من نفس العام توفى اللورد كارنارفون فشاع حول مقبرة توت عنخ آمون وجود لعنة للفراعنة، وانتشرت هذه الفكرة فى العالم، لكن فى الواقع لا يوجد أساس من الصحة لفكرة لعنة الفراعنة وارتباطها بالمقبرة، وعقب 6 أشهر من وفاة اللورد كارنارفون عاد كارتر إلى مصر لاستئناف الموسم الثانى للحفائر، وفى 12 فبراير 1924 تم رفع الغطاء الجرانيتى للتابوت.


الاقصر

ذكرى مقبرة توت عنخ امون

اخبار اليوم

مركز البحوث الامريكي

اخبار الاقصر

مئوية مقبرة توت عنخ امون

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. الملك الصغير من أبوه ومن أمه؟

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 م

100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو الملك الصبى؟

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:00 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. إلهام شاهين تفكر فى إحياء مشروع "شجرة الدر".. وسوسن بدر تكشف تفاصيل مرض والدتها قبل وفاتها.. ودلائل جديدة عن نفرتيتى فى مقبرة توت عنخ آمون.. وتجرية جديدة لبيتسو موسيمانى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:00 م

عالم مصريات بريطانى: أدلة جديدة على وجود نفرتيتى بغرفة بمقبرة توت عنخ آمون

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة