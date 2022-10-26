عميد تجارة حلوان: المؤتمر الاقتصادى يعكس رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن تنظيم الدولة المصرية المؤتمر الاقتصادى يأتي فى مرحلة هامة جدا ، بالنسبة للتطورات الاقتصادية التي تحدث على مستوى دول العالم ، ويعكس تجاه الدولة نحو المشاركة الفعالة والحقيقية للقطاع الخاص .

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المؤتمر الاقتصادى اتسم بالمصارحة والمكاشفة لتحديد المطلوب من الدولة من القطاع الخاص والعكس بهدف تسهيل إجراءات وإقامة المشروعات المختلفة ، مؤكدة أن جلسات المؤتمر ولقاءات الرئيس مع رجال الأعمال قبل بدء المؤتمر تهدف إلى الوقوف على المتطلبات الرئيسية لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وتابعت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن الفاعلية التي يتم بها المؤتمر والجدية واعداد المشاركين من الخارج والداخل يعكس رؤية الدولة الواضحة فى مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعقد الشراكات المختلفة بين الدولة والقطاع الخاص.