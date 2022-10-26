عميد الجامعية للفرانكفونية يشكر الرئيس السيسي لقبوله استضافة مصر النسخة الثانية

قال الدكتور سليم خلبوس عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، إن تطوير الفرانكوفونية العلمية لا يكون ناجح إلا بدعم تعدد اللغات والثقافات وتبادل الخبرات، موضحا أن الوكالة وبصفتها منظمة علمية دولية غير ربحية تسعى إلى هذا التفكير المنفتح لتحقيق أهدافها مثلا تطوير العلاقات والتعاون بين الجامعات وتشجيع توظيف حاملى الشهادات العليا ودعم ورقمنة وتنمية الدبلوماسية العلمية وهذا الأهداف مكنت المنظمة إلى أن تصبح اليوم بأكثر من 1000 جامعة ومركز منخرط بها .

ووجه عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية الشكر إلى الرئيس السيسى على قبوله بوضع النسخة الثانية من أسبوع للفرانكفونية العالمية فى مصر موجها الشكر إلى وزارة التعليم العالى وعلى رأسها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ووزير التعليم العالى السابق الذى بدأت معه مشروع هذا الحدث موجها الشكر إلى الدولة المصرية على التواصل.

وتابع أنه بعد انطلاق النسخة الأولى فى وتحقيق نجاح كبير أنه لفخر لنا ونعمل بهدف تطوير للفرانكفونية فى بلد عربية فى مجال للفرانكفونية وسيكون الاسبوع ثرى من خلال 3 أحداث فريدة لأنه مؤتمر يجمع عدد كبير أكثر من 40 وزيرا وهذه المشاركة الكثيفة تدل على سمة خاصة وهى التزامنا بأن تتخطى كافة العقبات التى تصادف للفرانكفونية والتى صدق عليها كافة الوزراء تأكيدا لدورها العام فى ضرورة تطوير التعاون العلمى فى مجال للفرانكفونية .

واستطرد: "نحن كلنا فخر لهذه المبادرة التى بدأت العام الماضى فى بوخريست، والحدث الثانى هو مؤتمر الشباب والذى يعد ابتكار آخر بفضل الشباب من خلال انشتطهم فى أسبوع للفرانكفونية العلمية والفكرة الأساسية تبلورت من خلال خلق شبكة لشباب للفرانكفونية وتم إطلاق اسم شبكة المساحية للفرانكفونية بفضل وكالة للفرانكفونية بناء على طلبات عديدة وردت إليها لجمع 104 نوادى يجمع له الطلاب ونحن أمام مئات الطلاب الذى يشاركون فى هذا الحدث".

واستطرد خلال كلمه له بافتتاح فعاليات الأسبوع الفرانكوفونية العلمية، أن مستقبل للفرانكفونية العلمية بين أيدينا وايدكم والحدث الثالث هو أسس للفرانكفونية وهو حدث عظيم يدور حول محور عقد ورش عديدة تعنى بمسألة للفرانكفونية العلمية على سبيل المثال الذكاء الاصطناعى وكيف يمكن اقتحام هذا المجال وتعمل معا على إثر الذكاء الاصطناعى على حياة المواطنين والشباب وهذا المجال تدخل فيه العلوم البينية التى تعنى بالذكاء الاصطناعى وما الذى يمكن أن يحققه من ابتكارات من خلال التبادل المعرفى .