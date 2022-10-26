عادل الغضبان: بورسعيد تشهد طفرة فى القطاع الصحى حفاظا على حياة المرضى

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام محافظة بورسعيد؛ لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة.

ومن جانبه رحب الغضبان بزيارة نقيب عام التمريض المصرى لبورسعيد، من خلال اللقاء، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى .

لافتا أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى وخاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى.

ومن جهة أخرى، وجهت الدكتورة كوثر محمود، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمحافظة، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد، مع الجهات المختصة فى هذا الشأن، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.