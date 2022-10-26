ضبط 153 قطعة سلاح فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 153 قطعة سلاح نارى، و349 قضية مخدرات وتنفيذ 85993 حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية..

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط (153 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم، من بينهم 11 بندقية آلية، و115 فرد محلي الصنغ، 11 طبنجة، و554 طلقة، 226 قطعة سلاح.

وفي مجال تنفيذ (85993) حكما قضائيا متنوعا، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (349) قضية مواد مخدرة، بإجمالى 394 متهما، ضُبط خلالها كمية حشيش وزنت 190 كيلو، وكمية من مخدر بودرة حشيش وزنت (6 كيلو)، كمية من مخدر مسحوق زهرة الخشخاش وزنت (3 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (102,430 كيلو)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,655كيلو)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,820كيلو جرام)، و(11320) قرصا مخدرا.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (21184) مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين: فحص (57) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.