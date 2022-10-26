ضبط شخص بكفر الشيخ لقيامه بإنشاء شبكة بث فضائى بدون ترخيص

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف مقر الشبكة، وضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة كفر الشيخ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على مكونات الشبكة عبارة عن 32 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك الشفرة والأدوات والمستلزمات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية، وحدتى معالجة مركزية وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.