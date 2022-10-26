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ضبط دجال الفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:19 م
ضبط دجال الفيوم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام شخص مقيم بمحافظة الفيوم، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأعمال "الدجل"، وقيامه باستدراج ضحاياه من السيدات والتحصل منهم على صور خاصة بهم، وتهديدهم وابتزازهم ماديًا مقابل عدم التشهير بهم.

 

كما كشفت التحريات قيام المتهم بادعائه بقدرته على تعيينهم فى وظائف مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم، وقد بلغت تلك الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب الإجرامى 4 وقائع، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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