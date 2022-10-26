صورة اليوم.. "مصر آمنة" سائح وزوجته يستمتعان بزيارة آثار أبو سمبل

أسوان – عبد الله صلاح

رصدت عدسة "اليوم السابع" صورة لسائح أجنبى وزوجته يتنزهان داخل معبد أبوسمبل جنوب مصر، وسط أجواء سياحية رائعة تعكس الأمن والآمان داخل مصر وما يشعر به السائحون خلال زيارتهم للحضارة المصرية العريقة.

وكانت مدينة أبو سمبل شهدت توافد عدد كبير من السائحين بمختلف الجنسيات الأجنبية العالمية، لمتابعة ورصد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل.

ونظمت محافظة أسوان احتفالية فنية بهذه المناسبة التى لا تتكرر إلا مرتين كل عام، فى 22 أكتوبر و22 فبراير، وقدمت فرق الفنون الشعبية استعراضاتها بساحة المعبد وسط تجاوب من السائحين، كما حرصت المحافظة على وضع شاشة عرض عملاقة فى بهو المعبد لمتابعة ورصد الظاهرة خلالها منعاً للتكدس والزحام داخل المعبد.