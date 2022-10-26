رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. الحكومة مستمرة فى تنفيذ المشروعات القومية "فيديو"

لماذا لا توقف الحكومة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات؟ على الرغم من الأزمة العالمية التى تضرب اقتصاديات جميع الدول والتى زلزلت اقتصادات دول كبرى وصعبت من فرص الحصول على تمويلات.

الإجابة عن التساؤل السابق ذكره أعلاه جاءت واضحة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال المؤتمر الاقتصادى الذى أكد أن المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل على مدار سنوات.

رئيس الوزراء شدد على أن القطاع الخاص مشارك مع الدولة فى هذه المشروعات، كما أكد أيضا أن لكل دولة خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد إبقاء للوضع على ما هو عليه ولكن مصر دولة شابة تحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.

الدكتور مصطفى مدبولى شدد على أن الحكومة ستتوسع فى المشروعات القومية بمشاركة القطاع الخاص، وستوفر الوزارات المختلفة الدعم لشركات القطاع الخاص للحصول على التمويلات الدولية لتنفيذ هذا النوع من المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل.

رئيس الوزراء أكد أنه سيتم التركيز على مشروعات معالجة وتحلية المياه ومشروعات النقل الجماعى الكبيرة ومشروعات الموانئ الجافة والموانئ البحرية ومشروعات قطاعى الصحة والتعليم والمشروعات الصناعية بقطاعات التكنولوجيا والبتروكيماويات.