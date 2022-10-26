اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:22 ص
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رئيس غرفة التطوير العقارى: المؤتمر الاقتصادى ناقش كافة إشكاليات وتحديات القطاعات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:00 ص
رئيس غرفة التطوير العقارى: المؤتمر الاقتصادى ناقش كافة إشكاليات وتحديات القطاعات
كتب أحمد حسن

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قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادى، جاء في توقيت مناسب للغاية، وبمثابة خطوة صحيحة لبناء استراتيجية قائمة على معلومات واضحة تصلح لسنوات مقبلة .

وأضاف المهندس طارق شكرى، في تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن المؤتمر ناقش عدد من القضايا الاقتصادية الهامة، التي تمس كل قطاع، وكان فرصة حقيقة لعرض كافة الإشكاليات التي تمس رجال الأعمال والمطورين، وكافة القطاعات الاقتصادية.

وشدد عل ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، وخاصة الجلسات الحوارية الجانبية التي ناقشت كافة الإشكاليات والتي تتعلق بالتمويل العقارى وخلافه.

 

 


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