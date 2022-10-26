رئيس جامعة سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع إحدى الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بمقر الجامعة الجديد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لها ونسبة الإنجاز والوقوف على آخر مستجدات الأعمال بها، بحضور كل من المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والمهندس علاء نبية نائب مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية بالشركة والدكتور عاطف محمد الاستشارى الإنشائى للجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الشئون الهندسية، وذلك بمقر مكتبه بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق أن دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في كل ربوع الوطن، مشيدًا بحركة التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الاجتماع ناقش أهم المشكلات التى تواجه القائمين على تنفيذ المشروعات، وبحث مقترحات لحلها، ومناقشة احتياجات الجهة الفعلية في المستقبل للعمل على أخذها في الحسبان عند إعداد الخطط ورصد التمويل اللازم لها.

وشدد عبد الخالق على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة والالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل، مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، و ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال المسندة اليهم، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية لكل المنشآت الجاري تنفيذها.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتوسع في إنشاء المباني بالكليات المختلفة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية في نسب الطلاب الملتحقين بالجامعة، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن علي أرض المقر الجديد للجامعة يعد إنجازًا فريدًا من نوعه .

وأضاف المهندس حسين محمدين أنه تمت ايضاً مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بالحرم الجديد، والبالغ تكلفتها 408 مليون جنيه، منها مجمع الفصول، ومبنى كلية رياض الأطفال، ومبنى معامل الأقسام الطبية، إلى جانب مبنى مجمع المدرجات.