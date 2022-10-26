حضور مكثف للطلاب اليوم فى المدارس وانتظام العملية التعليمية.. صور

رغم سقوط الأمطار مساء أمس بغزارة، إلا أن المدارس شهدت صباح اليوم ارتفاع ملحوظ فى نسب حضور الطلاب وانتظام الدراسة فى مدارس الجمهورية، وأكدت المديريات التعليمية أن اليوم الدراسى بدأ بطابور الصباح وترديد النشيد الوطنى، كما تم شفط المياه التى تجمعت فى فناء بعض المدارس كما تم تنظيم صعود الطلاب للفصول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع خطـة مسبقة محددة الأدوار والمهـام لمواجهة آثار الأمطار والسيول، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعـات وتطهيـر مـخـرات السيول أن وجـدت، وكذلك مراجعة حالة المبانى والمنشآت التعليمية التى من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضـرورة تنفيـذ هـذه التوصيات بكل دقــة داخـل المنشأت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.