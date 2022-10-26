اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حضور مكثف للطلاب اليوم فى المدارس وانتظام العملية التعليمية.. صور

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:03 م
حضور مكثف للطلاب اليوم فى المدارس وانتظام العملية التعليمية.. صور انتظام الدراسة بالمدارس
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم سقوط الأمطار مساء أمس بغزارة، إلا أن المدارس شهدت صباح اليوم ارتفاع ملحوظ فى نسب حضور الطلاب وانتظام الدراسة فى مدارس الجمهورية، وأكدت المديريات التعليمية أن اليوم الدراسى بدأ بطابور الصباح وترديد النشيد الوطنى، كما تم شفط المياه التى تجمعت فى فناء بعض المدارس كما تم تنظيم صعود الطلاب للفصول.

 

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع خطـة مسبقة محددة الأدوار والمهـام لمواجهة آثار الأمطار والسيول، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعـات وتطهيـر مـخـرات السيول أن وجـدت، وكذلك مراجعة حالة المبانى والمنشآت التعليمية التى من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضـرورة تنفيـذ هـذه التوصيات بكل دقــة داخـل المنشأت تأمينا لها وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها.

 

 
الطابور الصباحي
الطابور الصباحي

جانب من حضور الطلاب
جانب من حضور الطلاب

حضور مرتفع للطلاب اليوم بالمدارس وانتظام الدراسة.
حضور مرتفع للطلاب اليوم بالمدارس وانتظام الدراسة.

 


التربية والتعليم

سقوط الامطار

انتظام الدراسة

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة