اليوم السابع
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حبس 4 أشخاص لاتهامهم بتركيب محبس لسرقة المواد البترولية بالصف 4 أيام

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:55 ص
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بتركيب محبس لسرقة المواد البترولية بالصف 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتركيب محبس على خط بترول، فى محاولة لسرقة المواد البترولية بمنطقة الصف.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود قائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط 4 عاطلين فى محاولة سرقة المواد البترولية، من خلال تركيب محبس على خط بترول، بمنطقة زراعية.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


خط بترول

سرقة المواد البترولية

امن الجيزة

النيابة العامة



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