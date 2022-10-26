حبس متهم جديد بواقعة تعدى مطرب المهرجانات سامر المدنى ووالده على شقيق طليقة الثانى

كتب أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس شقيق طليقة والد مطرب المهرجانات سامر المدنى فى واقعة التعدى عليهما، بعدما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدى والضرب 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة فى وقت سابق حبس مطرب المهرجانات سامر المدنى ووالده 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاعتداء على شقيق طليقة الثانى.

فيما قررت النيابة العامه فى وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت قد وجهت ربة منزل اتهاما لمطرب المهرجانات سامر المدنى، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه المطرب سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه.

وذكرت مقدمة البلاغ أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بينهما بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.