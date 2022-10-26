حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين فى القاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص باستيقافه، وبحوزته بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على (مبلغ مالى - خاتم) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة - مبلغ مالى – خاتم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.