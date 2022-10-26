اليوم السابع
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حازم عبد الوهاب: رد 55% من ضريبة الدخل للمستثمر نتيجة مهمة للمؤتمر الاقتصادى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:00 ص
حازم عبد الوهاب: رد 55% من ضريبة الدخل للمستثمر نتيجة مهمة للمؤتمر الاقتصادى حازم عبد الوهاب
كتب عبد الحليم سالم

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أشاد الخبير المالى حازم عبد الوهاب ، بما شهده المؤتمر الاقتصادى المنعقد ،تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وما شهده من مناقشات صريحة بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورجال الأعمال والشركات والخبراء والاكاديميين .

أضاف عبد الوهاب ل" اليوم السابع"  إن من أبرز ما خرج به المؤتمر وتم إعلانه عبر كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء موضوع "مشروع القانون للمصانع أو الصناعات المهمة أو الصناعات الاستراتيجية أو المناطق التي نرغب فهيا التنمية.. عندما يقدم المستثمر الإقرار الضريبي ترد له جزء كبير 55 % ضريبة الدخل حد أقصي 45 يوما، لافتا إن هذا الأمر مهم للغاية في جذب الاستثمار للبلاد وكحافز يشجع المستثمر على اختيار مصر ،لا سيما في ظل تنافس المنطقة كلها لجذب الاستثمار .

أوضح إن هذا القانون وفق ما أعلنه رئيس الوزراء تم إقراره في مجلس الوزراء.. وجار إرساله إلى البرلمان لاعتماد حافز استثنائي خلال الفترة المقبلة". ، كاشفا أن هذا الحافز خطوة هامة لجعل مصر أفضل استثماريا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمى وفى ظل وجود فرص كبيرة للاستثمار والدخول في شراكات في مصر .

 


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