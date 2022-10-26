جهاز حماية المستهلك يضبط 89 ألف عبوة مكملات غذائية فى مخزن غير مُرخص بأوسيم

كتب مدحت وهبة

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة وموسعة، استهدفت، مخزن غير مُرخص لتجارة المُكملات الغذائية، بأحد مناطق القاهرة الكبرى بنطاق مركز أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، حيث أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود مخزن يقع بنطاق مركز أوسيم يحتوى على العديد من المواد الغذائية المُكملة مجهولة المصدر وغير حاصل على تراخيص من هيئة سلامة الغذاء.

وذكر بيان للجهاز اليوم، أنه على الفور وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قامت حملة مُكبرة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، بإستهداف المخزن وتم ضبط 98.000 ألف عبوة، مُكملات غذائية مجهولة المصدر وغير حاصلة على تراخيص وضارة على صحة وسلامة المواطنين تمثلت فى الآتى : "ملح البحرMax Protiein Med - عبوات Why isolateo 100% - عبوات Maxmuuscle- carbup - عبوات why protein isolate - زيت الزعتر البرى – خل العنب الطبيعى – خل الرمان الطبيعى –مورينجا بودر – بودرة الماتشا –بذور الشيا – قهوة خضراء مع النعناع –بذور عباد الشمس –عسل سدر جبلى كشميرى –عسل برقوق –عين جمل أمريكى –كولاجين ".

وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن أفاد بأن المخزن غير مُرخص والمنتجات غير مخصصة للبيع، وهى مخصصة فقط للإستخدام داخل الشركة، وأنهم مُنتجين وموزعين بترخيص من شركات أخرى، وعقب تقنين الإجراءات وطبقا للتقرير الفنى الصادر من مُفتش ( الهيئة القومية لسلامة الغذاء ) والذى مفاده أن هذه السلع مجهولة المصدر وغير مُسجلة بالهيئة وغير مُصرح بتداولها وضارة بالصحة والسلامة .

تم تحرير محضر بمعرفة مأمور الضبط القضائى بجهاز حماية المستهلك والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة ( قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس / قرار السيد وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها )، وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم قانوناً.