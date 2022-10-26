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تكاثر السحب الممطرة على سيناء ومدن القناة والحدود الشرقية للقاهرة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:19 م
تكاثر السحب الممطرة على سيناء ومدن القناة والحدود الشرقية للقاهرة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من  شمال ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس والحدود الشرقية للقاهرة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة .
 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 

 

 


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