اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما.. إنفوجراف

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:08 م
تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما.. إنفوجراف تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 سنة.. إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد مناقشات داخل أروقة مجلس النواب على مدار الجلسات الماضية، قرر المجلس خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى  الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، أما المادة الثانية  من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الى أن مشروع القانون يهدف  إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاما.

07f3c663-c3f3-4ea0-bc42-7d0a052a481b

 


مجلس النواب

البطاقة الشخصية

خفض السن في البطاقة

سن اصدار البطاقة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة