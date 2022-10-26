تفاصيل خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما.. إنفوجراف

بعد مناقشات داخل أروقة مجلس النواب على مدار الجلسات الماضية، قرر المجلس خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة «خمسة عشر عامًا»، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاما.