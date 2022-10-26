

وقال برايس -حسبما نقلت قناة (الحرة) الامريكية الثلاثاء- إن هناك اتصالات مع روسيا بشأن بريتني جراينر وبول ويلان ولكن الاتصالات لا تحرز تقدما وقمنا بكل ما في وسعنا لإطلاق سراحهما.



كانت الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة أجرت مناقشات نشطة مع روسيا بشأن إطلاق سراح نجمة كرة السلة الأمريكية «بريتني جرينير» والجندي الأمريكي السابق بول ويلان، وجرى بعضها خلال الأيام الأخيرة.