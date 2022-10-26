باحث اقتصادى: قرارات مجلس الوزراء ترجمة لتصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى

الأمير نصرى

قال أحمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للدراسات: إن المؤتمر الاقتصادى كان حلقة نقاش كبيرة ما بين صناع السياسة والقطاع الخاص، والذى خرج بمجموعة توصيات تهم البيئة الاقتصادية بشكل هام، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء ترجمة لتصريحات الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادي.

وأوضح أحمد بيومي خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن ما يهم المواطن فى تلك القرارات هو الجزء الخاص بالدعم الاجتماعى لمحدودى الدخل أو المتأثرين بقرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن أى قرار اقتصادى ترى الدولة أنه قد يضر بمحدودى الدخل، تتدخل بحزمة اجتماعية فورية بغرض الحفاظ على الفئة الهامة من الشعب المصرى.

تابع، نحن أمام زيادة الأجور للمرة الثانية فى عام واحد، مؤكدا أن الدولة أصبحت قادرة على التعامل مع ملفات تطبيق حزمة الدعم الاجتماعى أو الزيادة فى الأجور أو زيادة معاشات تكافل وكرامة ويتم تمويلها من الاقتصاد الأولى الذى يتحقق فى الموازنة.