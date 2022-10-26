انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين للتحضير للقمة العربية

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الأربعاء، الفعاليات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والمقرر انعقادها فى العاصمة الجزائرية فى يومى 1 و2 نوفمبر المقبل.

وبدأت أولى الاجتماعات التحضيرية، منذ قليل، بانعقاد اجتماع للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية وذلك بمركز المؤتمرات الدولى "عبد اللطيف رحال"، بالجزائر.

وتأتى القضية الفلسطينية والتى تعد قضية العرب الأولى على رأس الملفات على جدول القمة العربية التى سوف تناقشها القمة العربية، بالإضافة إلى العلاقات الأفريقية الأوروبية، والمنطقة العربية للتبادل الحر، والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري.

ومن المقرر أن تبحث القمة فى عدد من مشاريع القرارات التى تعكس إرادة عربية من أجل العمل على تصفية الخلافات واستعادة الهدوء، وصولا إلى تحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، أهمية القمة العربية بالجزائر، كونها لم تكن مجتمعة لأى مرة منذ ثلاث سنوات منذ 2019، فى الوقت الذى تفاقمت فيه الأزمات وبعضها مستمرة؛ ما يدلل على أهمية عقد القمة فى هذا التوقيت.

وعبر عن التقدير الكبير لشعار القمة "لم الشمل"، مؤكدا أن أى أمر إيجابى فى هذا الصدد مرحب به ويحسب للجزائر، وأشار إلى أن الاستقرار والتنمية هما ركيزتان مهمتان للوضع العربي.