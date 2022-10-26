المواطن فى قلب الرئيس.. 10 توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتى سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد 10 توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المصريين



توجيهات رئاسية

رفع الحد الأدنى للأجور العاملين من 2700 إلى 3000 جنيه

علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا

صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة

تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى ديسمبر المقبل



توجيهات الرئيس

استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية دون زبادة حتى 30 يونيو

عدم زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق

ضم 400 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"



توجيهات الرئيس

رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 لـ30 ألف جنيه سنويا

مد الدعم المالى على بطاقات التموين حتى 30 يونيو

ضم 30 قرية جديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"