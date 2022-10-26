اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:12 م
أكرم القصاص
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المواطن فى قلب الرئيس.. 10 توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المصريين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:06 م
المواطن فى قلب الرئيس.. 10 توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المصريين المواطن فى قلب الرئيس

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتى سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد 10 توجيهات رئاسية لتخفيف أعباء الأزمة العالمية على المصريين

توجيهات رئاسية
توجيهات رئاسية

 

رفع الحد الأدنى للأجور العاملين من 2700 إلى 3000 جنيه

 

علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا

 

صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة

 

تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت حتى ديسمبر المقبل

توجيهات الرئيس (1)
توجيهات الرئيس

 

استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية دون زبادة حتى 30 يونيو

 

عدم زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق

 

ضم 400 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

توجيهات الرئيس (2)
توجيهات الرئيس 

 

رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 لـ30 ألف جنيه سنويا

 

مد الدعم المالى على بطاقات التموين حتى 30 يونيو

 

ضم 30 قرية جديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 


الرئيس السيسى

تخفيف أعباء الأزمة المالية

الحد الأدنى للأجور

علاوة استثنائية

أسعار البنزين

أسعار الكهرباء

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرار مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

رئاسة مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء اليوم

زيادة المعاشات

علاوة استثنائية

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

رفع الحد الادنى للاجور

مصطفى مدبولي



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