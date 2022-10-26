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المتحدث باسم الكهرباء: تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة 20 مليار جنيه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:44 م
المتحدث باسم الكهرباء: تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة 20 مليار جنيه المتحدث باسم الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باستمرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الشرائح حتى 30 يونيو 2023، وسيتم محاسبة المواطن بالأسعار التى تم تطبيقها فى يوليو 2021، وفقا لخطة رفع الدعم نهائيا فى يوليو 2025.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة حريصة على عدم إضافة أى أعباء مالية إضافية على المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح، موضحا أن قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل سيكلف الدولة حوالى 20 مليار جنيه.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرر بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، وناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، وأعلن استمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.
 
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

تثبيت أسعار الكهرباء

اليوم السابع بلس



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