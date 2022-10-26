القبض على عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص باستيقافه، وبحوزته بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على (مبلغ مالى - خاتم) كرهاً عنه ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى – خاتم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.