اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:03 م
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القبض على عاطل بالجيزة لقيامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:21 م
القبض على عاطل بالجيزة لقيامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل النصب الإلكترونى- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى مما مكنه من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (11) واقعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


جرائم النصب

امن الجيزة

الجامعات الخاصة



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