السجن 5 سنوات لسكرتير محافظ القاهرة بتهمة تسهيل حصول مقاول على 76 مليون جنيه

كتب: كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سكرتير محافظ القاهرة السابق بالسجن 5 سنوات وتأييد أمر المنع من السفر والتحفظ على أمواله بتهمة الحصول على رشوة مقابل تسهيل حصول مقاول على 76 مليون جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثانى الراشى.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام المتهم "محمد .ع"، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، بالحصول لنفسه على رشوة مقابل إخلاله بأعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم الثاني بإدراج قطعة أرض ملك شركة الثانى كائنة بنطاق حى شرق مدينة نصر ضمن محضر لجنة تحديد استخدامات الأراضي دون سداد المستحقات المالية للمحافظة، بهدف تربيح المتهم مبلغ 67 مليون جنيه نظير حصول الأول على مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، على أن يتم دفع مبلغ الرشوة من خلال تحويلات بنكية.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل مبلغ الرشوة من حساب الشركة بالبنك لحساب الوسيط فى الرشوة، والذى قام بدوره بتحويل جزء من مبلغ الرشوة وقدره مليون جنيه لحساب المتهم بالبنك.