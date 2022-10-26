الرئيس السيسي: علاقات مصر والإمارات قائمة على أخوة وفهم واقعى لظروف المنطقة

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على عمق العلاقة المصرية – الإماراتية، معلقا: "فى الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تتميز دائما أنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعى المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون والمصالح المشتركة يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.

أضاف الرئيس السيسى خلال كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية – الإماراتية، أن التعاون الاقتصادى والاستثمارى وفى جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى، والأفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة وستعود بالخير الوفير على شعبى الدولتين وشعوب الوطن العربى جميعا.

تابع الرئيس: أخيرا واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير.. لا يفوتنى هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخى الداعم لدولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصبية التى مرت بها مصر منذ 10 سنوات.. والذى جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة وانهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد وهو العهد الذى أجدد التمسك به.

أنهى الرئيس السيسى كلمته بالتأكيد على المصير المشترك بين البلدين قائلا: "عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد .. داعين الله أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية والمتميزة بما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.