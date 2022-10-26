الرئيس السيسي: شبكة الطرق فى مصر فوق الخيال.. وأضفنا 17 ألف كيلومتر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي طرق تنفذها الدولة المصرية تتم بجودة عالية جدا، مؤكدا أن شبكة الطرق في مصر فوق الخيال.

أضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الكثير يتساءل عن أسباب إنشاء الطرق، فكانت تخسر الدولة أمولا طائلة قبل إنشائها.

وتابع الرئيس السيسي: "أضفنا ما يقرب من 17 ألف كيلومتر بالطرق، وكنا في السابق لدينا 10 آلاف كيلومتر، و30 ألف كيلو داخلية في المحافظات، ومفيش طريق بتكلم عليه مش أقل من 4 حارات".

وأردف الرئيس بالقول: "اللي بفتحه في المرج والمطرية، أنا كنت بشيل بالـ500 عمارة وبيت وبعوضهم بسكن علشان أفتحلهم يعشيوا، وأفتح فرص عمل للشباب تحت الكباري مثل فتح محلات وغيرها، وفي نفس الوقت هذا تأمين للكباري".