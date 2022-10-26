الرئيس السيسي: الدولة تحتاج إلى تريليون دولار دخل سنوى

كتب: ماجد تمراز

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الصعب توفير أفضل تعليم لأكثر من 25 مليون طالب، إلا إذا وصل الدخل تريليون دولار، ما يعادل 19 تريليون جنيه، فيتم تخصيص تريليون منهم لصالح التعليم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "إذا أردنا حل هذه المسألة قريبا، يجب أن نكون جميعا على قلب رجل واحد".

وقال: "لدينا موانئ كميناء إسكندرية والدخلية وبورسعيد والسخنة والسويس وغيرهم، تلك الموانئ يكمنها أن توافر أموال جيدة، ولكي تحقق ذلك لابد أن تكون درجة أولى، أرصفتها مصممة بشكل جيد، وبعد إنشاء الموانئ الجديدة أصبح لدينا 70 كيلو متر أرصفة، بعد أن كان لا يتعدى الـ 35 كيلو أرصفة".