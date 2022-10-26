

وقال عمدة العاصمة الأوكرانية -في منشور على موقع "تليجرام" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الثلاثاء- "لقد ظهرت للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عواقب الهجمات الإرهابية التي شنها ...الروس وسط كييف".



وأضاف أنه، خلال اللقاء، تمت مناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا، "نحن بحاجة إلى أسلحة، نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي لحماية منازل سكان كييف وجميع الأوكرانيين ولحماية مرافق البنية التحتية الحيوية. لأن روسيا أصبحت أكثر عنفًا وتزيد من الهجمات الإرهابية. يجب على العالم المتحضر الرد على ذلك وزيادة المساعدات إلى اوكرانيا".



يذكر أنه في 10 أكتوبر، شنت روسيا هجومًا صاروخيًا واسع النطاق على أوكرانيا. ففي كييف، دمرت الصواريخ الروسية 45 مبنى سكنيًا و5 أهداف حيوية للبنية التحتية و 6 مؤسسات تعليمية و 5 منشآت طبية.