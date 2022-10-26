وقال المتحدث ـ فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، إن القرار رقم 2758، أقر على نحو قاطع ونهائي الحل السياسي والقانوني والإجرائي لقضية تمثيل الصين بأكملها، ومن بينها تايوان، في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، كما أوضح أنه لا يمكن أن يكون للصين إلا مقعد واحد في الأمم المتحدة.

وأضاف وانج أن مبدأ صين واحدة أصبح توافقا سائدا بين المجتمع الدولي، وعرفا أساسيا في العلاقات الدولية يتم الالتزام به على نطاق واسع، ما يقضي بالكامل على أي مجال لأي شخص أو دولة أو قوة لخلق "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، ولا تملك منطقة تايوان أي أساس أو أرضية أو حق على الإطلاق في المشاركة في الأمم المتحدة أو أية منظمة دولية أخرى، يمكن للدول ذات السيادة فقط الانضمام إليها.

وتابع قائلا "على مدار 51 سنة مضت، وعلى أساس التمسك بمبدأ صين واحدة، ارتفع عدد الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين من أكثر من 60 دولة إلى 181 دولة، ويظهر بشكل كامل أن مبدأ صين واحدة يحظى بتأييد واعتراف ساحقين من المجتمع الدولي، ويمثل اتجاها للعالم لا رجعة فيه".