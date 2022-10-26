"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أكتوبر للبقالين

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا من مديري المديريات التموينية بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات "الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية" وشمل التقرير ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشاركة في موسم تسويق الأرز الشعير لتصل الى 90% بالإضافة إلى مضارب القطاع العام وأنه تم توريد ما يقرب من 200 ألف طن أرز طن سعير حتى الآن، والحصاد مستمر حتى 15ديسمبر 2022.

وتعود الزيادة في نسب توريد الأرز، إلى منح وزارة التموين الفرصة لمضارب القطاع الخاص في المشاركة في عملية توريد الأرز الشعير، بعد إقرار أحقيتهم في استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالح المضرب والباقي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، أما في حال رغبة المضرب العمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز لصالح هيئة السلع فيتم إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.